Vodafone è folle, regalati 200GB in 5G con le offerte SILVER

Stanno scaturendo tante polemiche le offerte dei grandi gestori durante l’ultimo periodo. Sono tanti gli utenti che hanno segnalato diverse discrepanze con gli accordi iniziali, le quali risultano sempre più chiare agli occhi di tutti. Più provider infatti hanno deciso improvvisamente di effettuare delle rimodulazioni, le quali hanno portato i prezzi a rialzarsi clamorosamente.

Proprio per questo motivo più persone si stanno guardando intorno per scegliere un nuovo gestore, in un periodo che sembra essere estremamente caldo. Ci sono infatti tantissimi nomi da prendere in esame, soprattutto tra quelli dei gestori virtuali. Diverse aziende sono state in grado di far fuori veri e propri colossi, tra i quali rientra anche Vodafone. Ovviamente ci sarà una caratteristica principale a giocare un ruolo fondamentale: la grande qualità che Vodafone offre.

Vodafone distrugge la concorrenza con delle offerte che hanno pochi eguali, nasce la nuova linea Silver

Sono nate proprio a tal proposito le nuove offerte che vanno a popolare la nuova linea Silver. In realtà non sono tante, dal momento che le proposte sono solo due, ma risultano estremamente piene di contenuti proprio come piace al pubblico.

Coloro che infatti avranno la fortuna di essere contattati da Vodafone con un messaggio o con una chiamata, potremmo avere a disposizione le migliori offerte in assoluto. Stiamo parlando delle due silver che partono da minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti. Questi sono i contenuti basilari che accomunano entrambe le promo, le quali differiscono per il prezzo. La prima costa 7,99 € offrendo 150 giga in rete 5G, mentre la seconda costa 9,99 € offrendo 200 giga in 5G per navigare sul web.