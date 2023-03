Unieuro non fa sconti a nessuno, la sua ultima campagna promozionale è un’ode al risparmio, che decide di mettere a disposizione di ogni singolo individuo sul territorio nazionale italiano, grazie ad un rapporto qualità/prezzo veramente molto speciale.

Coloro che vogliono ricorrere all’acquisto, devono comunque sapere essere possibile affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, il cosiddetto e-commerce, tramite il quale avere libero accesso ai medesimi sconti speciali, con prezzi decisamente ridotti e la consegna gratis diretta verso il vostro domicilio (solo se la spesa supera i 49 euro).

A questo link trovate il canale Telegram dedicato ad Amazon, sul quale sono disponibili le offerte migliori di oggi e tanti coupon gratis in esclusiva assoluta.

Unieuro, offerte e tanti sconti in esclusiva solo oggi

Unieuro cerca di spingere il più possibile gli utenti ad acquistare un nuovo prodotto Apple, per questo motivo ha raccolto tutte le migliori offerte dell’azienda di Cupertino in un volantino dedicato, che risulta essere attivo alle stesse condizioni fino al 19 marzo 2023.

Gli amanti degli smartwatch, potranno acquistare l’ultimo Apple Watch 8, pagandolo 429 euro, per la variante da 41mm, per poi decidere di abbinarvi ad esempio le Apple Airpods di terza generazione a 179 euro, oppure anche le AirPods Pro a soli 249 euro. Coloro che invece fossero alla ricerca degli smartphone veri e propri, segnaliamo la possibilità di acquistare un Apple iPhone 14 Pro a 1229 euro, iPhone 14 Pro Max a 1369 euro, oppure iPhone 14 a 899 euro, per finire con iPhone 14 Plus, il cui prezzo attuale è di 1049 euro.

Tutti gli smartphone elencati sono commercializzati no brand, ciò sta a significare che sono completamente sbrandizzati.