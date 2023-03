TIM distrugge Vodafone, nascono le Wonder con 100GB in 5G gratis

Anche questa volta si parla insistentemente di cosa possano riuscire a fare i vecchi gestori per riprendersi la vetta della classifica. Questo perché i gestori virtuali stanno riuscendo a fare una vera impresa, ovvero a mettere fuori gioco tutte le aziende che un tempo dominavano. La chiave del discorso sta proprio nel proporre dei contenuti estremamente ampi all’interno delle offerte, le quali puoi costano anche molto poco. Proprio per questo motivo adesso l’obiettivo deve essere uno solo: allinearsi con i prezzi. Proprio questo sta facendo TIM ultimamente, con il provider che infatti è stato in grado in più occasioni di riprendersi i suoi vecchi clienti.

TIM: la concorrenza può poco quanto nulla contro due offerte del genere, ecco le nuove Wonder

Venendo al succo del discorso, le due nuove offerte fanno capo alla nuova linea Wonder e prendono rispettivamente il nome di Wonder Five e Wonder Six. Entrambe sembrano essere praticamente uguali l’una con l’altra, ma cambiano per quanto riguarda i contenuti e soprattutto il prezzo finale. La prima delle due consente agli utenti di avere già tutto, con minuti senza limiti per effettuare chiamate verso qualsiasi gestore e 1000 messaggi da inviare a chiunque. In più c’è la connessione ad Internet con 70 giga disponibili con la rete 5G che è una delle più veloci in assoluto. Il prezzo mensile è di 7,90 €.

Segue poi anche l’altra proposta, quella che al suo interno include minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi verso tutti ma ancor di più rispetto alla promo precedente, ecco 100 giga disponibili in rete 5G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di 9,90 € al mese.

Ora l’unica speranza è quella di essere contattati da TIM, cosa che sta capitando molto più frequentemente di quanto si possa credere. Restate in attesa e probabilmente riceverete la chiamata o il messaggio che state aspettando da un po’.