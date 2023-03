MediaWorld mette un freno alla grandissima crescita di Unieuro, mediante il lancio di una spettacolare campagna promozionale, prossima a scontare i migliori prodotti, ponendoli a prezzi decisamente più bassi e scontati del normale, a prescindere dalla categoria merceologica.

Se volete risparmiare con MediaWorld, potete comunque decidere di affidarvi direttamente al sito ufficiale, dove si trovano le offerte migliori del momento ed ai vari negozi, attenzione solamente che la spedizione presso il domicilio potrebbe essere in alcune occasioni a pagamento (da aggiungere alla cifra mostrata a schermo).

MediaWorld, ecco il volantino più ricco ed inaspettato

Le occasioni per risparmiare si susseguono all’interno del volantino Let’s Go di Mediaworld, che risulta essere attivo per tutti fino al 22 marzo 2023. I prezzi sono veramente concorrenziali e dal risparmio quasi assicurato, anche nel momento in cui si volesse acquistare un top di gamma, quale può essere Galaxy S23 Ultra, disponibile a 1479 euro, oppure il nuovissimo Flip4, sempre di Samsung, il cui prezzo attuale è di 899 euro.

Riducendo la spesa a meno di 300 euro, la scelta si fa comunque più ricca ed interessante, con Galaxy A33, Galaxy A13, Galaxy A04s, Redmi Note 11 Pro, Redmi 9A, Redmi 10, Redmi 12C e simili. Non mancano gli ottimi sconti applicati sugli smartwatch, dove possiamo trovare l’Amazfit GTS4 Mini a 99 euro, Galaxy Watch 5 di Samsung a 259 euro, come anche il Bip 3 Pro di Amazfit, a soli 59 euro. Tutti sconti applicati per un breve periodo e disponibili da MediaWorld.