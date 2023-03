LycaMobile ha appena lanciato delle nuove offerte

L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente lanciato due nuove offerte denominate rispettivamente Lyca Globe e Lyca Globe Power. Queste offerte sono dedicate a tutti i nuovi clienti.

Quest’ultimi, attivando una delle due offerte, riceveranno minuti, SMS e Giga ad un prezzo molto vantaggioso. Scopriamo insieme i bundle completi.

Lycamoobile lancia due nuove offerte per i nuovi clienti

Iniziamo subito con la Lyca Globe, che comprende 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia e in Romania, 1000 minuti internazionali verso numeri fissi e mobili della Cina, 40 minuti internazionali verso numeri di rete mobile e rete fissa dei seguenti Paesi e operatori: Bolivia, Cile, Ecuador e altri. E ancora, 300 minuti internazionali verso numeri di rete mobile e rete fissa dei seguenti Paesi: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana e molti altri ed infine, SMS illimitati e 100 GB di traffico internet al prezzo di 9.99 euro al mese.

L’offerta Lyca Globe Power comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 minuti internazionali verso numeri di rete fissa e rete mobile dei seguenti Paesi e operatori: Bolivia, Ecuador, Mali, Morocco Wana, Pakistan, Argentina, Austria, Repubblica Dominicana, Morocco I AM (solo mobile), Philippines Smart, Slovenia, Svizzera, 1000 minuti internazionali verso numeri di rete fissa dei seguenti Paesi: Andorra, Argentina, Austria, Costarica e altri. E ancora, 1000 minuti internazionali verso numeri di rete fissa e rete mobile dei seguenti Paesi: Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Repubblica di Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong-Kong, India e molti altri ed infine, SMS illimitati e 150 GB di traffico a 14.99 euro al mese.

Se il cliente esaurisce tutti i Giga inclusi durante il mese, per continuare a navigare in internet deve sostenere un costo di 18 centesimi di euro per ogni MB consumato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire nel dettaglio queste o altre offerte disponibili.