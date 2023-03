I sistemi di stampa 3D hanno rivoluzionato il metodo di applicazione delle protesi riducendo i tempi di produzione da giorni a ore e i costi da migliaia a pochi dollari.

Oggi le stampanti 3D non sono più confinate alla prototipazione, ma sono sempre più impiegate nelle discipline mediche con risultati affascinanti, anche in molti aspetti dell’otorinolaringoiatria.

Tante persone stanno aspettando un trapianto di organi salvavita, e un nuovo nome si aggiunge all’elenco ogni nove minuti in media. La domanda è critica, spiega il professore della Syracuse University Pranav Soman, e comprende persone di ogni età, sesso, razza ed etnia. “Ci sono tante persone che muoiono per malattie agli organi quante quelle che necessitano di un trapianto. È un enorme problema di salute pubblica“, aggiunge.

Il futuro del bioprinting

Soman spera che il suo lavoro al College of Engineering and Computer Science salverà delle vite. Il pluripremiato ricercatore è famoso per i suoi contributi alla biostampa 3D, un nuovo campo in cui materiali organici e biologici si combinano per creare strutture artificiali che imitano cellule e tessuti umani. Il suo obiettivo è stampare un organo 3D completamente biocompatibile.

Per raggiungere questo obiettivo, Soman ha sviluppato una cassetta degli attrezzi tecnologici per il bioprinting 3D. A differenza della stampa 3D (che produce materiali come plastica, ceramica e metalli), la biostampa 3D si basa sul bioink, sostanze cariche di cellule che possono essere manipolate per stampare strutture 3D utilizzate in applicazioni come la medicina, la perdita dell’udito e gli impianti dentali, articolazioni artificiali e dispositivi di stimolazione nervosa.

“Il bioprinting è il futuro del trapianto di organi“, dichiara Soman, che è entrato a far parte della facoltà di ingegneria biomedica e chimica nel 2013.