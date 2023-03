Kena Dati 300 GB prorogata ad un super prezzo

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a proporre numerose offerte ai propri clienti e a tutti i nuovi arrivati. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Kena Dati Promo 300 GB TOP. Questa offerta sarà sempre disponibile ad un prezzo scontato.

Kena proroga ancora l’offerta mobile Kena Dati Promo 300 GB TOP

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco deciso di prorogare una delle sue offerte. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata Kena Dati Promo 300 GB TOP. Quest’ultima sarebbe dovuta non essere più disponibile all’attivazione, ma ora tutti gli interessati la potranno attivare ancora fino ai primi di aprile.

Anche in questo caso, l’offerta sarà attivabile in promozione ad un prezzo scontato di 11,99 euro. Il prezzo standard invece è solitamente di 13,99 euro.

Questa offerta è dedicata a tutti coloro che hanno bisogno soltanto di giga per navigare. Nello specifico, Kena Dati Promo 300 GB TOP include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati con una connettività massima pari al 4G. Con l’offerta in questione sarà attivato il Piano Base Kena. Con questo sarà possibile effettuare chiamate a 35 centesimi al minuto e sarà possibile inviare SMS a 25 centesimi ciascuno.

Ricordiamo che l’operatore Kena Mobile sta ancora proponendo l’offerta mobile con ben 130 GB di traffico dati. Questa offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo mensile di soli 6,99 euro.