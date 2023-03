Esselunga non vuole avere alcuna pietà delle dirette concorrenti del mercato, per questo motivo ha deciso di rinnovare una delle migliori campagne promozionali del periodo, preparando gli utenti ad una serie di ottimi sconti speciali, con prezzi economici e dal risparmio super.

Coloro che vorranno acquistare i prodotti da Esselunga, devono sapere che è possibile recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari, ciò sta a significare che gli stessi prezzi sono disponibili in ogni regione di appartenenza, a prescindere dalla dislocazione territoriale.

Esselunga, le offerte sono assurde, nuovi prezzi bassi ogni giorno

Fino al 25 marzo da Esselunga è stata attivata una offerta tech decisamente invitante, se non quasi unica nel proprio genere, all’interno della quale possiamo trovare i prezzi migliori del momento, o meglio la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy A04s, un best buy assoluto, considerando il prezzo finale di soli 139 euro.

Il prodotto in questione è caratterizzato da specifiche tecniche di tutto rispetto, se considerate che comunque è uno smartphone con display da 6,5 pollici di diagonale (e risoluzione HD+), una splendida batteria da 5000mAh, che porta ed estende al massimo l’usabilità quotidiana, senza comunque dimenticarsi della tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, affiancata a sua volta da 3GB di RAM ed un sensore frontale da 5 megapixel. Il prodotto è mosso da un processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz.