Un gruppo di esperti di criptovalute ha previsto che il prezzo del Bitcoin salirà oltre i 318.417 dollari entro dicembre 2025. L’esperto inoltre ritiene che il prezzo raggiungerà $ 160.000 euro entro la fine dell’anno.

Finder, un importante sito web di comparazione di prodotti, ha condotto uno studio per scoprire le prospettive future del bitcoin man mano che la sua popolarità cresce. “Mentre la consapevolezza delle criptovalute continua a diffondersi, tutti gli occhi sono puntati sul prezzo del bitcoin“, ha spiegato la società la scorsa settimana.

I relatori includono gestori di risorse crittografiche, dirigenti di scambi crittografici e altri fornitori di servizi, analisti, professori e docenti universitari. Tra i vari argomenti discussi c’era quello che sarà il prezzo del bitcoin alla fine dell’anno e tra qualche anno.

Sebbene possa esserci degli alti e bassi, il panel prevede che entro dicembre 2025 il prezzo di BTC salirà a 318 mila dollari.

La società ha aggiunto: “Questo è il 61% in più rispetto alla previsione di fine 2025 del panel a dicembre 2020, ma il 12% in meno rispetto a quella di aprile”.

Una valutazione esagerata

Inoltre, i membri del panel prevedono che entro dicembre 2030 il prezzo del bitcoin salirà a ben 4.287.591 milioni per BTC. Tuttavia, la media è distorta da valori anomali: “quando osserviamo la previsione del prezzo medio, la previsione del prezzo del 2030 scende a 470.000 “, ha scritto Finder.

Per quanto riguarda quale sarà il prezzo del bitcoin alla fine dell’anno, la maggior parte dei relatori (61%) ha affermato che il bitcoin è attualmente sottovalutato e in media il panel si aspettava che il prezzo della criptovaluta alla fine del 2021 raggiungesse i 66.284 dollari.

Il CEO di Morpher, Martin Fröhler, è stato il più ottimista sul prezzo del bitcoin nel panel. Con una previsione di fine anno di 160.000 dollari per BTC.

“L’adozione da parte di società e investitori istituzionali, abbinata a una politica monetaria accomodante e a un’elevata inflazione degli asset, spingerà il bitcoin a 6 cifre prima della fine di quest’anno. Il prossimo ciclo di dimezzamento vedrà una maggiore adozione del bitcoin come moneta a corso legale da parte dei paesi in via di sviluppo e, fino al 2030, il bitcoin sostituirà l’oro come risorsa di riserva globale.”

Tuttavia, non tutti i membri del panel erano così rialzisti. Il docente senior dell’Università di Canberra, John Hawkins, è stato tra i più ribassisti del panel. La sua previsione di fine anno è di appena 20.000 dollari per bitcoin.