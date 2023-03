Cosa sono i motori brushless elettrici e come vengono utilizzati nella vita quotidiana

I motori elettrici sono una delle invenzioni più importanti per il mondo moderno. Questi motori sono utilizzati in elettrodomestici, utensili elettrici, droni, sistemi di raffreddamento per PC, robotica e veicoli elettrici.

Due dei motori elettrici CC più comuni oggi in uso sono i motori CC con e senza spazzole. Entrambi i motori hanno la stessa idea fondamentale di utilizzare l’elettromagnetismo per funzionare. Ma con diversi concetti di design, i motori brushed e brushless sono destinati ad essere differenti in termini di prestazioni, costi e manutenzione.

I motori elettrici convertono l’elettricità in energia meccanica. Lo fanno consentendo all’elettricità di passare attraverso le bobine di rame, che creano un campo elettromagnetico che attiva i magneti all’interno del motore, facendo muovere il rotore e producendo energia meccanica.

Sebbene entrambi i motori brushed e brushless abbiano lo stesso obiettivo: ovvero convertire l’elettricità in energia meccanica, i loro design sono diversi.

Ecco come è formato

I motori a spazzole sono in produzione ormai da oltre un secolo. Sono noti per avere un design semplice che utilizza un paio di spazzole di carbone che forniscono potenza al motore. I motori con spazzole avranno sempre quattro parti principali, queste sono:

Statore: La parte fissa del motore. Contiene i magneti permanenti che fanno muovere il rotore.

Rotore: La parte rotante del motore. Contiene una bobina di rame che, se alimentata, rende elettromagnetica la bobina di rame.

Commutatore: un anello di metallo che assicura che il rotore continui a girare invertendo la polarità per ogni mezzo giro del rotore.

Spazzole: una parte fissa in carbonio direttamente collegata ai terminali della fonte di alimentazione. Trasmettono l'alimentazione all'anello del commutatore, che quindi attiva il rotore.

Un motore a spazzole utilizza le spazzole per alimentare elettricamente il motore consentendo la rotazione sia del rotore che del commutatore. Il rotore è composto da avvolgimenti in rame che, una volta alimentati, diventano sostanzialmente un elettromagnete.