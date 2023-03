Conti correnti bucati da queste app: ecco le colpevoli che inviano addebiti non autorizzati

Le app malware sono applicazioni dannose per dispositivi mobili, come smartphone o tablet, che vengono utilizzate per rubare informazioni personali dell’utente, monitorare le attività sul dispositivo, inviare messaggi spam o effettuare azioni dannose sul dispositivo senza il consenso dell’utente. Queste applicazioni vengono spesso camuffate come applicazioni legittime o popolari, ma in realtà sono progettate per infettare il dispositivo dell’utente e causare danni. Gli utenti devono essere consapevoli del rischio rappresentato dalle app malware e cercare di evitare di scaricare applicazioni sospette o di fonti non affidabili.

La migliore fonte da cui scaricare applicazioni al momento è senza alcun dubbio il Play Store di Google, al suo interno infatti sono presenti app profondamente controllate in modo da evitare a tutti i costi che circolino software infetti e dannosi, dunque fate attenzione e non scaricate dal web.

App da non installare