ChatGPT-4 è stato ufficialmente annunciato il 13 marzo, come confermato in anticipo da Microsoft, anche se il giorno esatto era sconosciuto. A partire da ora, tuttavia, sarà disponibile solo nell’abbonamento a pagamento ChatGPT Plus. L’attuale versione gratuita di ChatGPT sarà ancora basata su GPT 3.5.

La nuova versione sarà disponibile anche come API “e consentirà agli sviluppatori di creare applicazioni e servizi“. Alcune delle aziende che hanno già integrato GPT-4 includono Duolingo, Be My Eyes, Stripe e Khan Academy. Anche la prima dimostrazione pubblica di GPT-4 è stata trasmessa in live streaming su YouTube, mostrando alcune delle sue nuove funzionalità.

Ecco le nuove funzioni

Il modo più semplice per iniziare a utilizzare GPT-4 oggi è provarlo come parte di Bing Chat. Microsoft ha rivelato di utilizzare GPT-4 in Bing Chat, che è gratuito. Tuttavia, mancano alcune funzionalità GPT-4, come l’input visivo. Ma avrai comunque accesso ad un LLM (large language model) e all’intelligenza avanzata che ne deriva. Attualmente Bing Chat è gratuito, ed è limitato a 15 chat per sessione e 150 sessioni al giorno.

L’unico altro modo per accedere a GPT-4 in questo momento è eseguire l’upgrade a ChatGPT Plus. Per passare all’abbonamento a pagamento di 20, fai clic su “Aggiorna a Plus” nella barra laterale del sito. Dopo aver inserito i dati della tua carta di credito, sarai in grado di alternare tra GPT-4 e versioni precedenti di LLM. Puoi anche ricontrollare di ricevere risposte GPT-4 poiché utilizzano un logo nero anziché il logo verde utilizzato per i modelli precedenti.

Secondo OpenAI, questo modello linguistico di nuova generazione è più avanzato in tre aree chiave: creatività,inputvisivo e contesto.