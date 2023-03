Amazon lancia la connessione satellitare tramite parabola fino a 1 GBps di velocità

Amazon ha svelato delle nuove antenne Internet satellitari chiamate Project Kuiper in un post sul blog martedì, rivelando tre modelli, due dei quali sono più piccoli dei terminali di Starlink.

La società afferma che i suoi terminali saranno “più piccoli, più convenienti e più capaci” rispetto alla concorrenza.

Il Progetto Kuiper funziona grazie alla rete satellitare in orbita terrestre bassa di Amazon. Rete che includerà migliaia di satelliti in orbita, e che mira a trasmettere Internet in tutto il mondo.

Il modello standard dovrebbe costare meno di 400 euro. Misura 11 pollici per 11 pollici e può fornire velocità fino a 400 megabit al secondo.

Un terminale quadrato ancora più piccolo e portatile da 7 pollici sarà l’opzione più economica di Amazon e un terminale da 19 pollici per 30 pollici sarà quello più grande e “più capace“, e sarà capace di arrivare fino a 1 gigabit al secondo.

Ancora non annunciato il costo mensile

Per ora, Amazon non ha annunciato i prezzi ufficiali. Mentre la velocità Internet offerta da Starlink arriva fino a 250 megabit al secondo, a seconda del piano di servizio.

Un abbonamento Starlink attualmente costa 50 euro al mese. Ciò non include l’acquisto di 450 euro per il kit Starlink, incluso un treppiede, un router WiFi e una parabola.

Amazon afferma che prevede di lanciare il suo primo set di satelliti all’inizio del 2024. Poco dopo il lancio, spera di attivare i servizi Internet per gli utenti entro la fine dell’anno.