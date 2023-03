I clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero a WindTre hanno a disposizione quattro offerte con minuti, SMS e Giga di traffico dati a partire da soli 7,99 euro al mese.

Il gestore permette di attivare le sue offerte WindTre GO direttamente online: ecco, quindi, come richiederle, i contenuti previsti e le spese da sostenere!

Passa a WindTre da Iliad o MVNO: non perdere le offerte GO di questo mese!

Le offerte WindTre GO sono disponibili esclusivamente per i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Accedendo al sito ufficiale i clienti in questione potranno selezionare il gestore di provenienza e quindi scegliere tra le offerte disponibili. WindTre permetterà poi di completare l’acquisto online includendo la spedizione gratuita della nuova SIM.

WindTre: ecco tutte le offerte disponibili!

WindTre GO 50 Star + Digital

A soli 7,99 euro al mese i clienti potranno ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione. Il costo di rinnovo sarà addebitato su credito residuo mensilmente. La SIM e l’attivazione saranno offerte gratuitamente dal gestore.

WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay

La tariffa prevede una spesa mensile di 7,99 euro al mese, che sarà addebitata dal gestore su carta di credito conto corrente o carta conto. I clienti riceveranno minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione. In questo caso, WindTre permetterà di ricevere la SIM gratuitamente.

WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay

L’offerta è la più venduta poiché aumentano notevolmente i Giga di traffico dati inclusi e il costo subisce un aumento quasi impercettibile. Infatti, a soli 8,99 euro al mese sarà possibile ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

WindTre GO 100 Special + Digital

La GO 100 Special + è l’offerta migliore per coloro che desiderano ottenere una buona quantità di Giga pur sostenendo la spesa di rinnovo tramite credito residuo. I clienti, infatti, dovranno saldare un costo di 9,99 euro al mese e avranno a disposizione minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.