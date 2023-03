WhatsApp, funzione SPIA e altre due feature GRATIS ma segrete da scoprire

Secondo quanto dimostrato da WhatsApp durante gli ultimi anni, c’è poco spazio per le applicazioni che consentono di ficcare il naso negli affari degli utenti. Sono state eliminate infatti col tempo tutte quelle app che consentivano la possibilità di spiare le persone all’interno delle conversazioni, magari talvolta anche pagando un compenso. Oggi tutto questo non esiste più, o meglio è stato modificato in modo da essere meno invasivo possibile. Esistono proprio a questo proposito delle applicazioni che sono in grado di integrare l’hai già tantissime funzionalità di WhatsApp.

WhatsApp elabora i nuovi aggiornamenti ma ci sono delle funzioni da prendere al volo direttamente dal web

Proprio per questo possiamo già legarci a quella che è la prima funzionalità che potrete trovare sul web come applicazione di terze parti. Con Whats Tracker potrete avere infatti la possibilità di spiare chiunque per quanto concerne gli orari di accesso e di uscita da WhatsApp. In poche parole vi arriverà una notifica istantanea ogni qualvolta il numero da voi controllato entrerà o uscita da WhatsApp. Alla fine della giornata ci sarà anche l’elenco completo con il report riguardante tutti gli orari.

Se avete bisogno di recuperare un messaggio che è stato cancellato, non è questa l’applicazione giusta. WAMR è perfetta ma solo se l’avete installata prima di avere questa esigenza, per cui fate presto a scaricarla. Ogni volta che arriverà una notifica, il suo contenuto sarà memorizzato da questa piattaforma, sulla quale potrete ritrovarlo qualora voi vogliate.

Se volete essere invece invisibile non comparendo mai online e leggendo altrove i messaggi, ecco Unseen. Anche il vostro ultimo accesso resterà nascosto.