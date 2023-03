Vodafone distrugge TIM e Iliad con le Silver da 200GB in 5G gratis

Dopo aver visto quanto siano state significative le offerte prodotte dai gestori virtuali, Vodafone vuole in un certo senso adeguarsi. Proprio per questo motivo, come ha già fatto durante i mesi scorsi, questo provider ha impostato la nuova campagna promozionale per i rientri in maniera diversa. I prezzi sono scesi vertiginosamente rispetto al solito, con i contenuti che sono addirittura aumentati. A testimoniare tutto questo ci sono già diverse offerte che sono stati accettati da utenti che avevano scelto altri gestori e che da Vodafone sono stati richiamati a tornare.

Attualmente l’attenzione è su due promozioni eccezionali, le quali fanno parte della nuova gamma che prende il nome di Silver. Da chiarire che non ci sono assolutamente differenze nel nome delle due promo, le quali cambiano tra loro solo per quanto riguarda i contenuti Internet e il prezzo finale mensile.

Vodafone intraprende un percorso ben preciso, l’obiettivo è battere la concorrenza con le tue nuove offerte Silver

La prima delle due offerte riesce a coinvolgere gli utenti verso il rientro includendo al suo interno tutto. Ci sono infatti chiamate senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti ma soprattutto ben 150 giga per la navigazione sul web con il 5G. Il prezzo mensile corrisponde a un costo totale di 7,99 €.

A seguire ci sono delle offerte nuove, ma quella che ruba la scena tutte è l’altra Silver. Questa al suo interno include minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti e addirittura 200 giga per navigare in Internet usando il 5G di Vodafone. Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 €.