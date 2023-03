TIM supera Iliad: le promozioni Wonder per il mese di marzo

TIM in vista della stagione primaverile rilancia la sua offerta commerciale e vuole assicurare a tutti gli utenti un’alternativa valida alle iniziative low cost messe in campo da Iliad, non ultima il ritorno della Giga 150. Per attirare alle sue sponde ancora più pubblico, il provider mette sul piatto di tutti gli abbonati la promozione Wonder.

TIM, le migliori occasioni Wonder di fine inverno

La tariffa Wonder di TIM si compone di due pacchetti paralleli. In una prima circostanza, gli utenti potranno attivare un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 100 Giga per connessione di rete, attraverso la tecnologia del 4G e dove disponibile anche del 5G. Il prezzo mensile sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella sua seconda versione, i clienti che optano per la TIM Wonder avranno consumi illimitati per telefonate ed SMS con 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo sarà pari a 8,99 euro ogni trenta giorni.

Sempre nel 2023, TIM conferma uno dei suoi più interessanti vantaggi per il pubblico, ossia la presenza di costi bloccati nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Nel semestre successivo alla sottoscrizione della SIM, il provider si impegna a non modificare né le soglie di consumo della tariffa né i suoi costi di rinnovo.

Tutti coloro che sono interessati all’attivazione di questa tariffa dovranno effettuare la portabilità del numero da Iliad, Vodafone o WindTre. Le promozioni non sono disponibili per coloro che già hanno SIM attiva.