TIM è FOLLE, ci sono 2 offerte da 100GB in 5G quasi gratis

Secondo quanto riportato, tantissimi utenti avrebbero deciso di rientrare dopo aver ricevuto un messaggio o una chiamata da parte di TIM. Il risultato è stato eccezionale e non sarebbe potuto essere altrimenti dal momento che l’azienda sta proponendo due offerte straordinarie che hanno davvero tutto al loro interno. Il prezzo inoltre è davvero vantaggioso visto che mai prima d’ora un’offerta di TIM era stata disponibile ad un costo mensile così basso.

La nuova gamma prende ufficialmente il nome di Wonder ed è composta per il memento da due offerte, la Wonder Five e la Wonder Six. A primo impatto possono sembrare molto simili tra loro ma in realtà differiscono per quanto riguarda i contenuti Internet e soprattutto il prezzo finale mensile.

TIM ha trovato l’antidoto contro la concorrenza, Vodafone e Iliad possono solo soccombere contro due offerte del genere: ecco le nuove Wonder

La prima consente alle persone che accettano di rientrare dopo la proposta, di avere un’offerta che costa meno di 8 euro ogni mese. Infatti si tratta di una soluzione che con 7,90 € concede davvero tutto a chi ha voglia di rientrare in TIM. Al suo interno ci sono minuti senza limiti per telefonare qualsiasi numero fisso o mobile in Italia e all’estero, 1000 messaggi da inviare a chiunque ma soprattutto ci sono 70 giga per navigare usando il 5G dell’azienda che è uno tra i più veloci.

A seguire ecco la seconda proposta che è praticamente uguale alla prima per quanto riguarda i messaggi e i minuti ma cambia per quanto concerne Internet. Qui ci sono 100 giga in 5G per navigare sul web ad un prezzo finale di 9,90 € al mese.