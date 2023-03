Sky aumenterà di 6 euro il prezzo di alcuni servizi

A partire dal prossimo 1° Maggio 2023, per alcuni clienti con abbonamento residenziale Sky TV, il servizio opzionale Multiscreen vedrà un aumento di quasi 6 euro al mese.

Il Multiscreen è il servizio che permette di vedere i contenuti televisivi anche su più dispositivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sky Multiscreen: da maggio il servizio costerà di più

Con due delle nuove informative, Sky Italia si riferisce al servizio opzionale Multiscreen incluso con Sky Q Plus, in particolare per clienti che hanno sottoscritto un abbonamento residenziale fino al 3 Febbraio 2021. Con la prima informativa, l’emittente satellitare si rivolge ai clienti che hanno sottoscritto il servizio dal 1° Aprile 2018. In questo caso, a partire dal 1° Maggio 2023 il prezzo dell’abbonamento al servizio Multiscreen di Sky Q Plus aumenterà di 3,90 euro al mese.

Per quanto riguarda invece la seconda comunicazione, per clienti con abbonamento residenziale Sky per adesioni fino al 03/02/2021”, in questo caso i clienti coinvolti sono coloro che hanno sottoscritto il servizio prima del 1° Aprile 2018. Per questo target di clienti, a partire dal 1° Maggio 2023 il prezzo dell’abbonamento al servizio Multiscreen di Sky Q Plus aumenterà di ben 5,90 euro al mese.

In generale, l’emittente giustifica i nuovi aumenti dell’opzione Multiscreen impegnandosi a “continuare a migliorare e offrirti un servizio sempre all’avanguardia“, sottolineando che “per noi è importante offrirti la migliore esperienza televisiva, offrendoti il massimo della tecnologia, dei contenuti e delle app“. Secondo quanto indicato nelle comunicazioni dedicate ai clienti Sky Q Plus o con offerte Sky Open, coloro che sono coinvolti da questa rimodulazione avranno tempo fino al 19 Maggio 2023 per poter disattivare il servizio Sky Multiscreen, senza né costi né spese.