OnePlus: sorpresa per chi pre ordina il nuovo Pad

Il colosso OnePlus nell’ultimo periodo si è concentrato sugli smartphone di gamma media, a lanciare smartwatch e true wireless e ultimamente addirittura un tablet.

Parliamo ovviamente di OnePlus Pad, il cui arrivo è previsto a breve anche in Italia. Gli utenti che lo pre ordineranno riceveranno anche una sorpresa, scopriamo insieme di che cosa si tratta.

OnePlus Pad: chi lo pre ordina avrà una sorpresa

La presentazione di OnePlus Pad è avvenuta qualche mese fa, ma il tablet ancora non ha debuttato nel nostro mercato. Nelle ultime ore però l’azienda cinese ha condiviso degli aggiornamenti proprio sull’arrivo di OnePlus Pad, i quali potrebbero rivelarsi molto interessanti per chi ha intenzione di preordinarlo.

OnePlus sul suo sito ufficiale infatti riferisce che tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter per il lancio sul mercato del nuovo Pad potrebbero addirittura vincere il dispositivo. Non è chiaro come avverrà la selezione dei vincitori ma ci aspettiamo che ci sarà una sorta di assegnazione casuale tra coloro che si iscriveranno alla newsletter tramite un indirizzo email valido.

Oltre a questo, tutti coloro che effettueranno il preordine di OnePlus Pad riceveranno in regalo 6 mesi di abbonamento a Google One con il profilo da 100 GB di spazio cloud. In merito alla data di debutto per l’Italia ancora non vi sono notizie certe. Su alcuni store europei OnePlus ha riferito che i preordini partiranno dal 10 aprile.