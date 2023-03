Netflix non dovrà affrontare una causa per diffamazione per Making a Murderer

Netflix non dovrà affrontare una causa per diffamazione intentata da un agente di polizia in pensione che ha affermato che la docuserie Making a Murderer lo ha diffamato accusandolo di aver piantato prove.

In una sentenza che ha concesso un giudizio sommario a favore di Netflix venerdì, il giudice Brett Ludwig ha rilevato che il Primo Emendamento “non garantisce a un personaggio pubblico” come il querelante Andrew Colborn il “ruolo di protagonista” e “protegge la capacità dei media di lanciare su di lui una luce molto meno lusinghiera.”

Com’è andata la sua storia

Making a Murderer, pubblicato nel dicembre 2015, racconta la storia di Steven Avery, che ha trascorso 18 anni in prigione per uno stupro che non ha commesso prima che le prove del DNA lo scagionassero. Tornò a casa, solo per essere arrestato, e condannato all’ergastolo per un altro omicidio. La docuserie in 10 parti esplora la difesa di Avery di essere stato incastrato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Manitowoc, incluso Colborn.

Ha sostenuto che le forze dell’ordine potrebbero aver piantato prove perché erano imbarazzate dall’errata condanna di Avery e temevano danni monetari potenzialmente ingenti che avrebbe dovuto recuperare in un contenzioso civile.

Colborn nel 2018 ha citato in giudizio Netflix e i produttori Laura Ricciardi e Moira Demos, insieme alla loro società di produzione indipendente Chrome Media, per diffamazione dopo che la serie è diventata un successo a cui è stato attribuito lo scatenamento del boom dei contenuti del genere True Crime.

“La maggior parte delle sue lamentele sembra più una critica dei media più adatta alla sezione editoriale, non sono dichiarazioni perseguibili che potrebbero anche essere potenzialmente diffamatorie ai sensi della legge del Wisconsin.“, ha scritto.