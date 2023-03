Gli sconti che MD Discount ha effettivamente deciso di attivare in questi giorni possono davvero spaventare le dirette concorrenti, con il lancio di numerosi prezzi quasi gratis, e l’occasione più unica che rara, che vede offrire la possibilità di mettere le mani su grandi prodotti, con una giusta spesa.

Il volantino è ricchissimo di occasioni e di prezzi mai visti prima d’ora, gli acquisti, se interessati, possono tranquillamente essere completati in negozio, in modo che tutti vi possano accedere, senza differenze o vincoli territoriali di alcun tipo. Oltre a questo, ricordiamo che sono tutti supportati dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

MD Discount non ha limiti, arrivano i nuovi sconti assurdi

Con MD Discount gli utenti possono davvero pensare di avere il massimo con il minimo sforzo, arrivano infatti importanti sconti su alcuni dei migliori elettrodomestici in circolazione, i quali garantiscono un risparmio unico nel loro genere. La maggior parte degli sconti riguarda prodotti per la pulizia, come la Jet 60 Turbo di Samsung, disponibile a 84 euro, oppure anche la lavasciuga di Candy, proposta a 449 euro, per finire con una “semplice” idropulitrice, il cui prezzo è comunque di soli 59 euro.

Volendo spingersi oltre non possiamo non annoverare la presenza di un bellissimo TV smart di Nordmende, con risoluzione FullHD, il cui prezzo attuale di soli 179 euro, lo pone come un best buy assoluto da non mancare per nessun motivo al mondo.