Lidl risponde a Conad con una campagna promozionale convincente ed arricchita da prezzi veramente unici nel loro genere, risparmiare non è mai stato così facile con uno dei discount più amati ed apprezzati dal pubblico nostrano, grazie ad una lunghissima serie di sconti da non perdere.

Prima di proseguire, è importante sapere che gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Lidl, devono necessariamente essere completati dagli utenti che sceglieranno di recarsi personalmente in un negozio fisico, in quanto al giorno d’oggi, almeno nella maggior parte delle occasioni, le stesse offerte non sono disponibili sul sito ufficiale.

Lidl, nuovi sconti da far perdere la testa a tutti

Lidl lancia all’interno del proprio volantino tantissimi sconti da non perdere che possono davvero far felici gli utenti che vogliono cercare di risparmiare al massimo, ecco quindi che si potranno spendere solamente 3,99 euro per l’acquisto di un accessorio per la cucina, come anche 89 euro per la planetaria corredata da una infinità di accessori.

Nel mezzo si trovano numerose occasioni da non lasciarsi sfuggire, come il frullatore 3in1 ad immersione in vendita a 24,99 euro, oppure lo sbattitore elettrico con annessa la ciotola in vendita a 29 euro, finendo anche sui 79 euro per l’acquisto della macchina per il pane. Tutti questi prodotti sono commercializzati in esclusiva assoluta nei negozi di casa Lidl, ed allo stesso tempo nascondono al proprio interno la classica garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica.