Le migliori app gratis da avere sul tuo smartphone a marzo 2023

Trovare le migliori app Android gratuite sul Google Play Store può essere un vero lavoro di routine. Nemmeno Google quando lanciò Android 13 anni fa si aspettava che ci sarebbero state così tante app disponibili tra cui scegliere.

Il Play Store offre molti strumenti e categorie diverse, dalle scelte dell’editore ai consigli per le nuove versioni o per le app basate sui download precedenti.

Puoi anche restringere la ricerca leggendo recensioni e valutazioni o cercando un’app che possiedi e vedendo quali risultati simili vengono visualizzati.

Ecco quindi una lista di app che ti farà piacere avere nel tuo smartphone in modo gratuito.

DICE: Live Shows

E’ potenzialmente l’unica app di cui avrai bisogno per trovare e prenotare spettacoli dal vivo di tutti i tipi, dai concerti alle serate comiche, festival, disegno dal vero e vari workshop.

Color by Numbers

Ci sono un sacco di app per colorare su Android, ma la pittura a olio Color by Numbers è una delle migliori, in quanto contiene centinaia di immagini fantastiche e intricate in una vasta gamma di categorie (come “uccelli” e “natura morta” ‘).

Tattoodo

Se stai cercando ispirazione per i tatuaggi, Tattoodo è un ottimo punto di partenza. L’app ha un numero enorme di immagini di tatuaggi, che puoi sfogliare, oppure puoi seguire i tatuatori per vedere i loro disegni o cercare uno stile o un’immagine specifica.

Google Arte e Cultura

Google Arts & Culture contiene versioni di alta qualità di opere d’arte famose che puoi ingrandire per vederle meglio. Puoi anche vedere video a 360 gradi e, con l’aiuto di un visore VR, puoi anche avviare tour in realtà virtuale di musei e altre attrazioni.