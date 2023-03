Kena Mobile, con meno di 7 euro puoi navigare in ben 130 GB e molto altro

Se cercate un operatore telefonico che offra molti giga di traffico dati, vi consigliamo di considerare Kena Mobile, noto negli ultimi anni per le sue tariffe vantaggiose a prezzi competitivi. Tra le ultime imperdibili trovate, a soli 6,99€ al mese, 130GB di traffico dati, ma non solo!

Kena Mobile: una promo imperdibile ti aspetta!

La tariffa Kena 130GB include, oltre ai numerosi giga di internet 4G, anche 7GB per navigare in Europa, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e ben 500 SMS. Si tratta di un’offerta molto allettante, con un costo di soli 4,99€ per l’attivazione della SIM, che vi verrà consegnata gratuitamente a casa. La promozione è valida per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio trasferendolo da un operatore virtuale, come Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce e molti altri elencati nella pagina dedicata.

Non siete ancora convinti? Ecco alcuni motivi per scegliere Kena Mobile: innanzitutto la convenienza, poiché pochi operatori offrono tariffe simili a prezzi così bassi. Inoltre, la connessione è ultraveloce, poiché il gestore utilizza la rete TIM, garantendo velocità in 4G fino a 60 Mb/s in download e 30 Mb/s in upload, rispetto ai 30 Mb/s di molti altri operatori. L’attivazione della tariffa è molto semplice, poiché potrete farlo comodamente da casa. Vi basterà visitare la pagina dedicata alla promozione e cliccare sul pulsante “Acquista” in alto a destra, oppure scaricare l’app Kena Mobile disponibile per Android e iPhone.

L’offerta di Kena è davvero eccellente e conveniente, ma non è l’unica promozione disponibile. Per non perderne nemmeno una, vi consigliamo di seguire il nostro sito!