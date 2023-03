Iliad REGALA fibra ottica e Giga 150, la promo che offre GRATIS il 5G

Non tutti sanno che sul sito ufficiale di Iliad sono ancora disponibili le migliori offerte per quanto riguarda sia l’ambito mobile che l’ambito fisso. Ciò vuol dire che potrete avere la soluzione migliore sul vostro smartphone ma anche sul vostro telefono di casa, approfittando di una rete Internet in fibra ottica super veloce. Si tratta quindi di ottime opportunità che però non dureranno per sempre.

Iliad offre la soluzione per la vostra casa a 19 € ma anche un’offerta mobile con 150 giga, eccole qui nel dettaglio

Partendo dall’offerta che riguarda proprio la rete domestica, ecco a voi la promozione perfetta, visto che Iliad riesce a scontarla fino a 19,99 € al mese. È da chiarire che questo prezzo spetta solo a coloro che hanno già un’offerta Iliad attiva sul proprio smartphone la 9,99 € al mese con pagamento automatico. Comunque il prezzo resterà vantaggioso anche qualora non doveste avere un’offerta attiva sul vostro telefono cellulare, visto che corrisponderà a 24,99 €.

Venendo ai dettagli, potrete avere un abbonamento con chiamate senza limiti verso tutti e una connessione ad Internet con fibra superveloce in grado di raggiungere complessivamente i 5 gigabit di velocità. Dovrete sostenere solo il costo di installazione iniziale da 39,99 € una tantum.

Per quanto riguarda invece l’offerta mobile, ecco forse quella più interessante del momento. Stiamo parlando della promozione che con 9,99 € al mese offre qualsiasi contenuto. Iliad include al suo interno infatti minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i provider, messaggi senza limiti verso tutti i gestori e infine anche 150 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G in maniera gratuita.