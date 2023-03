Iliad e lo stop all’app su dispositivi Android: questa la decisione

Iliad riporta in auge la sua oramai storica promozione Giga 150 in questo mese di marzo. A seguito della parentesi rappresentata dall’offerta pro tempore, chiamata Flash 130, gli utenti tornano a beneficiare di questa ricca occasione per la telefonia mobile che comprende chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga anche con le reti 5G al costo di 9,99 euro.

Iliad, la mancata presenza dell’app sui device Android

La convenienza di Iliad in termini di consumi e di prezzi è quindi ancora una volta certificata dalle sue tariffe. Purtroppo, però, ancora oggi i clienti che optano per il gestore francese dovranno rinunciare ad alcuni servizi per la telefonia, ritenuti strategici sia dai clienti stessi che dagli addetti ai lavori. Confermata è, ad esempio, l’assenza dell’app ufficiale sia su Android che su iPhone.

Da qui ai prossimi mesi gli utenti che hanno una SIM di Iliad ancora non potranno effettuare il download dell’app ufficiale sugli smartphone Android e sugli iPhone. Per la gestione del proprio profilo tariffario, quindi, gli abbonati del provider francese dovranno affidarsi, come solito, al sito ufficiale dello stesso provider francese. Non sono annunciati, inoltre, rumors circa il rilascio di un’app nel proseguo di quest’anno.

Il nuovo anno, quindi, presenta uno scenario immutato, uno scenario che colpisce in particolare modo soprattutto gli utenti che hanno uno smartphone Android. C’è da ribadire infatti come da alcuni mesi numerose app parallele che garantivano attraverso i canali del Google Play Store siano scomparse completamente dalla circolazione e non più disponibili.