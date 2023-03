Google Pixel 8, trapelano i primi renders

In questi ultimi giorni sono spuntate in rete diverse informazioni riguardanti i prossimi smartphone top di gamma di casa Google. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete le immagini renders del prossimo Google Pixel 8. Da queste, possiamo notare come non ci saranno grossi stravolgimenti dal punto di vista estetico.

Google Pixel 8, trapelano in rete le prime immagini renders del nuovo top di gamma

In queste ore il prossimo smartphone top di gamma di casa Google è stato avvistato in rete in alcune prime immagini renders. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Google Pixel 8. Come di consueto, le immagini in questione sono state realizzate e pubblicate dal noto leaker OnLeaks questa volta in collaborazione con il sito web MySmartPrice.

Osservando attentamente le immagini, possiamo quindi notare come l’azienda abbia deciso di non stravolgere le linee estetiche rispetto ai precedenti modelli. Nello specifico, il nuovo smartphone dell’azienda misurerà 150.5 x 70.8 x 8.9 mm. Si tratta di dimensioni leggermente più ridotte rispetto al Google Pixel 7. Il display, infatti, avrà una diagonale di appena 5.8 pollici. Quest’ultimo avrà un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore ed i bordi decisamente ottimizzati.

Il frame laterale sembra che sarà realizzato in alluminio. Sul lato destro troveranno posto il tasto di accensione e spegnimento ed il bilanciere del volume, mentre in basso ci saranno la porta di ricarica Type-c e lo speaker di sistema. La backcover posteriore ospiterà poi due sensori fotografici più un flash LED. Questi ultimi sembra che saranno collocati in una fascia rettangolare.