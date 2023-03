Esselunga è pura follia, in questi giorni è stata in grado di mettere a disposizione degli utenti una campagna promozionale arricchita con prezzi economici e dal risparmio assicurato, ed allo stesso tempo ricchissima di occasioni che potrebbero farvi letteralmente impazzire.

I nuovi sconti che l’azienda ha deciso di lanciare, sono come al solito disponibili in esclusiva assoluta nei negozi fisici sparsi per il territorio, ciò sta a significare che gli utenti si ritrovano costretti a recarsi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di poter accedere alle ottime offerte dai prezzi sempre più bassi ed esclusivi.

Esselunga, tantissimi sconti in esclusiva assoluta

Con l’attuale offerta tech, Esselunga punta a soddisfare gli utenti che vogliono acquistare, entro e non oltre il 25 marzo, uno smartphone appartenente alla fascia più bassa della telefonia mobile, senza comunque andare a rinunciare alle prestazioni in generale.

Il prodotto su cui si basa l’intera promozione non è altro che il Samsung Galaxy A04s, un must have per questo 2023, caratterizzato da un prezzo finale di soli 139 euro, e comunque commercializzato alle solite condizioni, che coinvolgono la garanzia di 24 mesi ed anche il suo essere completamente sbrandizzato.

Per chi non conoscesse il dispositivo in sé, ricordiamo essere dotato di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, il quale viene mosso da un buon processore octa-core a 2GHz di frequenza di clock, ben 3GB di RAM ed una batteria da 5000mAh che garantisce una autonomia superiore al normale.