Ecco alcune dei posti più terrificanti sulla Terra che puoi visitare in tour virtuale

Dal Mutter Museum di Filadelfia alle catacombe di Parigi, ecco i tour virtuali di alcuni dei luoghi più inquietanti di tutto il mondo.

Se hai un gusto per il morboso, allora il Mütter Museum del College of Physicians of Pennsylvania a Filadelfia è assolutamente da vedere. Questo museo contiene modelli, campioni anatomici e strumenti medici. Racchiude la storia delle scienze mediche così come i misteri del corpo umano, i contenuti di questa raccolta sono tanto inquietanti quanto educativi. Il video tour di questo incredibile sito include mostre straordinarie come la collezione di teschi umani del Dr. Joseph Hyrtl, la Soap Lady e il cervello di Albert Einstein.

Chernobyl

Il 26 aprile 1986 vicino alla città ucraina di Pripyat, si verificò un incidente nucleare al reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl. Durante un test di sicurezza, delle condizioni instabili hanno provocato una reazione nucleare incontrollata. Una grande quantità di energia è stata improvvisamente rilasciata insieme a un’esplosione e per un periodo di 9 giorni la contaminazione radioattiva ha inondato l’area. Nel tentativo di gestire le vittime, oltre 100.000 persone sono state evacuate da una zona di esclusione di 19 miglia.

Questo evento è considerato il peggior disastro nucleare della storia. Sebbene solo 2 persone siano morte nell’esplosione iniziale, circa 40 membri del personale della stazione e dei soccorritori sono morti per complicazioni legate alle radiazioni nel decennio successivo. È stato dimostrato che i tassi di cancro sono aumentati anche nella popolazione vicina.

Pennhurst Asilo

A Spring City, in Pennsylvania, si trova ciò che resta del Pennhurst Asylum, un edificio che un tempo ospitava i residenti mentalmente e fisicamente disabili della regione. Il manicomio iniziò ad accogliere pazienti nel 1908. Dietro le sue porte, tuttavia, ne seguì la tragedia.

Per 79 anni, molti pazienti della Pennhurst hanno subito negligenza, abusi e brutalizzazione. Il sito è stato finalmente chiuso nel 1987. Si dice che fino ad oggi una grave attività paranormale permanga nelle sale. Oggi il sito è aperto per i tour.

Catacombe di Parigi

Alla fine del XVIII secolo, i cimiteri di Parigi erano legati a dilaganti problemi di salute. Di conseguenza, la città decise di trasferire i morti in un luogo sotterraneo: le labirintiche cave di Tombe-Issoire sotto la pianurbba di Montrouge. Dal 1785 al 1860, le ossa furono trasferite nelle catacombe. Le visualizzazioni pubbliche iniziarono già nel 1809.