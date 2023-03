CoopVoce rinnova la promo EVO, costa solo 4,90 euro al mese per sempre

Un gestore virtuale come CoopVoce è oggi in grado di mettere sotto case telefoniche molto più famose e soprattutto navigate nel settore della telefonia mobile. Il segreto di questo gestore virtuale è sicuramente la volontà di produrre convenienza, quantità e qualità con le sue offerte mobili. Non ci sono dubbi sul fatto che siano cresciuti tantissimo gli utenti che oggi si adagiano tra le ali protettrici di CoopVoce, il quale ora vuole spingere forte sull’acceleratore. Proprio per questo motivo si sta cercando di tenere a bada la concorrenza promuovendo delle offerte, talvolta sempre le stesse ma con qualche miglioria apportata.

CoopVoce è la massima espressione della telefonia mobile virtuale, ecco le EVO più interessanti del momento

La dimostrazione è che le solite offerta della gamma EVO sono ancora disponibili anche se sono state modificate a più riprese. L’esempio perfetto è la grande novità, ovvero il lancio che ormai risale a qualche mese fa della EVO 150. Al suo interno ci sono i migliori contenuti che servono al pubblico in generale, come ad esempio minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS da inviare a chiunque. Infine ecco 150 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G del gestore. Il prezzo finale è di 8,90 € al mese per sempre senza alcuna rimodulazione incombente.

La grande modifica però è stata portata all’offerta EVO Solo Voce; questa infatti, oltre a proporre minuti ed SMS senza limiti verso tutti, questa volta vedrà anche Internet incluso. CoopVoce ha pensato infatti a 5 giga in 4G per le evenienze particolari in cui dovesse servire connessione.