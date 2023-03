Xiaomi Duoqin Qin 3 Ultra, lo smartphone per non distrarsi

Il produttore cinese Xiaomi ha numerosi sotto brand. Tra questi, c’è Duoqin. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questa azienda ha presentato ufficialmente il nuovo Duoqin Qin 3 Ultra. Si tratta di uno smartphone davvero particolare nel suo genere, dato che è stato pensato per non distrarsi con applicazioni come social e giochi.

Il sotto brand di Xiaomi presenta Duoqin Qin 3 Ultra, device per non distrarsi

Xiaomi continua a stupire sempre e questa volta lo ha fatto con questo nuovo smartphone. Come già accennato, infatti, è stato da poco presentato in veste ufficiale il nuovo Duoqin Qin 3 Ultra. Si tratta di uno smartphone davvero particolare. Una delle sue caratteristiche è infatti quella della totale assenza di applicazioni che possano distrarre, tra cui social e giochi.

Tutto questo rende il dispositivo piuttosto adatto ad una specifica cerchia di utenti, magari proprio gli studenti che hanno bisogno di non avere distrazioni durante lo studio. Oltre a questo, il nuovo device si distingue anche dal punto di vista dimensionale. Presenta infatti sul fronte un display con una diagonale di appena 5.02 pollici. Si tratta di una diagonale che non si vedeva da diverso tempo nel settore mobile.

Questo pannello ha una risoluzione pari ad HD+ e presenta un piccolo foro laterale dove trova posto una selfie camera da 5 MP. Il posteriore ospita invece una fotocamera principale da 8 MP accompagnata da un piccolo flash LED. Il peso poi è di appena 118 grammi. Il software installato a bordo è Android 12, mentre le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Helio G99 con a supporto 8 GB di RAM e ben 256 GB di storage interno.

Il nuovo Duoqin Qin 3 Ultra sembra che sarà distribuito solamente per il mercato cinese. Il suo prezzo al cambio, comunque, è di circa 210 euro.