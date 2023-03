Whatsapp, i life hacks tecnologici di cui non puoi fare a meno

Whatsapp ha rivoluzionato le comunicazioni da cellulare, sostituendo praticamente gli SMS e diventando uno standard in tutto il mondo. Non importa se essa faccia parte di Facebook o se Telegram abbia più funzioni, l’applicazione dl logo verde rimane comunque l’app di chat e messaggi più utilizzata, disponibile per ogni tipologia di smartphone, inclusi Samsung, Xiaomi, Huawei, tutti i cellulari Android e iPhone. Eppure questa conserva ancora molti segreti.

Whatsapp: i trucchi della piattaforma

In questo articolo, faremo un riepilogo di tutti i trucchi e i segreti più nascosti di Whatsapp, utili non solo per scrivere messaggi, ma anche per gestire le varie conversazioni, i gruppi e utilizzare Whatsapp come un vero maestro.

1) Nascondere l’ultima volta online e le notifiche di lettura

Whatsapp mostra l’ora dell’ultimo accesso ai propri contatti, ma è possibile disattivare questa funzione nelle impostazioni di Whatsapp. Inoltre, si può silenziare una chat, di gruppo o individuale, per sempre, in modo da non ricevere più notifiche da quella.

2) Backup e ripristino dei messaggi WhatsApp

Whatsapp fa backup automatici delle conversazioni su Google Drive o iCloud, ma per essere sicuri di non perdere nulla, si può anche fare un backup manuale e salvare le chat, le conversazioni e le immagini.

3) Vedere ed eliminare foto e video ricevuti in Whatsapp

È possibile vedere e cancellare tutte le foto ricevute dall’app della Galleria o da Whatsapp stesso. Inoltre, è facile liberare spazio e cancellare foto e video non utili.

4) Disattivare notifiche per sempre

È possibile disattivare le notifiche, ma solo nel 2020 è arrivata l’opzione per silenziare una chat, di gruppo o individuale, per sempre.

5) Creare collegamenti per contatti importanti

È possibile creare un collegamento veloce sullo schermo del cellulare per i contatti più importanti.

6) Nascondere foto e video ricevuti dalla Galleria

Con Whatsapp, si può impedire che le immagini ricevute in chat compaiano nella galleria del cellulare.

7) Cambiare numero di telefono dell’account Whatsapp

È possibile cambiare il numero di telefono dell’account Whatsapp all’interno dell’app.

8) Mettere in sicurezza l’account

È possibile proteggere l’account Whatsapp con un PIN e una verifica in due passaggi, nonché attivare il blocco di Whatsapp con impronta digitale.

9) Messaggi che scompaiono automaticamente

La funzione dei messaggi effimeri permette di scambiare messaggi che verranno eliminati automaticamente dopo 7 giorni.