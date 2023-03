Optima Mobile introduce un servizio molto utile

L’operatore virtuale Optima Mobile ha recentemente lanciato un nuovo ed interessante servizio, ormai presente nella maggior parte degli altri operatori.

Stiamo parlando del servizio denominato Ricarica Automatica, che permette di ricaricare la propria SIM Card direttamente qualche giorno prima del rinnovo, tramite carta di credito o prepagata. Scopriamo insieme i dettagli ed il prezzo.

Optima Mobile introduce il servizio Ricarica Automatica

Il nuovo servizio Ricarica Automatica può essere attivato contestualmente all’acquisto della SIM Optima o successivamente accedendo all’Area Clienti del sito Optima. All’interno dell’Area Clienti, nell’area dedicata alla ricarica della SIM, è ora presente anche uno spazio per la nuova Ricarica Automatica, con la dicitura “Attiva l’Autoricarica”, e la descrizione che recita “Clicca sul pulsante per attivare la ricarica automatica della tua offerta per ogni mese”.

Per procedere all’attivazione della Ricarica Automatica di Optima Mobile dall’Area Clienti via web sarà quindi necessario cliccare sul tasto “Attiva l’Autoricarica” e seguire la procedura. Se un cliente Optima ha più di una SIM a lui intestata, potrà procedere con l’attivazione della Ricarica Automatica per ognuna di esse secondo le stesse modalità.

La Ricarica Automatica di Optima è un servizio gratuito che prevede l’erogazione automatica di una ricarica di credito pari all’importo del canone mensile dell’offerta Optima attiva sulla linea del cliente. L’addebito sulla carta di credito indicata dal cliente avverrà circa 24 ore prima dell’addebito relativo al canone dell’offerta. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.