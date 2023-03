Mercedes GLC Coupé, arriva ufficialmente la nuova generazione

In questi ultimi mesi abbiamo visto numerose foto spia di diversi nuove auto del noto marchio automobilistico tedesco Mercedes e ora una di queste è stata presentata ufficialmente. Si tratta della nuova generazione di Mercedes GLC Coupé e si distingue in primis per le sue linee estetiche più sportive. Sarà disponibile ufficialmente per il mercato europeo a partire dal mese di luglio 2023.

Mercedes presenta la nuova generazione di Mercedes GLC Coupé

Mercedes GLC Coupé è stata finalmente presentata in veste ufficiale dal noto marchio automobilistico, dopo i numerosi test su strada di questi ultimi mesi. Come già accennato in apertura, questa vettura si caratterizza per la presenza di un design più sportivo. Dal punto di vista dimensionale, abbiamo una lunghezza di 4.763 mm, mentre la larghezza è di 1.890 mm. La vettura dispone poi di cerchi in lega da 18 pollici, mentre la versione AMG Line dispone di cerchi in lega da 19 e 20 pollici.

All’interno della nuova vettura del marchio tedesco è presente poi tanta tecnologia di ultima generazione. In particolare, troviamo uno schermo da 11.9 pollici per il sistema di infotainment e un display da 12.3 pollici per la strumentazione digitale. È presente inoltre la nuova generazione del sistema MBUX. Dal punto di vista delle motorizzazioni, l’azienda ha voluto proporre soltanto versioni elettrificate sia con tecnologia Mild Hybrid sia con tecnologia Plug-in, sempre con motori 4 cilindri di 2 litri di cilindrata benzina e diesel.

Ricordiamo che la nuova generazione di Mercedes GLC Coupé sarà disponibile in Europa a partire da luglio 2023. Per il momento non ci sono informazioni sui prezzi di vendita ufficiali.