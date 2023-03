La nuova campagna promozionale pensata da MediaWorld cerca il più possibile di avvicinare all’acquisto gli utenti che avrebbero sempre voluto mettere le mani sui prodotti di elettronica migliori del momento, ma non si sono mai arrischiati, proprio per i prezzi particolarmente elevati degli stessi.

Coloro che si collegheranno al sito ufficiale, o decideranno comunque di recarsi personalmente presso i singoli negozi, potranno approfittare di ottimi prezzi bassi, anche se non sempre è garantita la consegna gratuita presso il vostro domicilio (da valutare infatti di volta in volta).

MediaWorld, le occasioni sono veramente ghiotte

Splendide occasioni di risparmio si celano alle spalle dell’ottimo volantino MediaWorld attivato dall’azienda fino al 22 marzo, con disponibilità globale in Italia. I prezzi sono molto più convenienti di quanto avremmo mai pensato, infatti osservando la fascia inferiore ai 500 euro, possiamo trovare i vari Xiaomi 13 Lite, Redmi 2C, Galaxy A13, Galaxy A04s, Redmi Note 11 Pro, Redmi 9A, Redmi 10 o anche Galaxy A33 5G.

Puntando più in alto chiaramente si possono trovare altrettante occasioni interessanti, le quali sono rappresentate dal Galaxy S23, il top di gamma di questo 2023, disponibile a 899 euro, ma anche Galaxy Z Flip4, in vendita alla stessa cifra, oppure il bellissimo Galaxy S23 ultra 5G, il cui prezzo è di 1479 euro. Tutti questi prodotti, ed i moltissimi altri ancora in vendita da MediaWorld, sono disponibili alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi ed anche al no brand.