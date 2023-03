Intesa Sanpaolo, hacker scatenati e risparmi dei correntisti spariti

I tentativi di truffa a danno dei correntisti delle principali banche italiane continuano ad essere fonte di grande preoccupazione. Anche in questa prima parte del nuovo anno, i tentativi di phishing hanno avuto grande risalto tra il pubblico dei grandi istituti di credito. Segnalazioni in merito arrivano, ad esempio, da alcuni clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

Per colpire gli utenti di Intesa Sanpaolo, i malintenzionati della rete ricorrono ancora una volta alla tecnica del phishing con comunicazioni mail ed SMS che preannunciano bonifici dal valore superiore a 1000 euro. Come al solito, la disattenzione dei clienti in questo caso è fondamentale. Coloro che cliccano sui link in allegato a queste mail o SMS per ricevere ulteriori informazioni si espongono ad una serie di pericoli.

I link rappresentano un vero e proprio cavallo di Troia. Con questa tecnica, infatti, gli hacker riescono ad accedere ai dati riservati dei clienti di Intesa Sanpaolo con i conseguenti pericoli del caso, tra il furto d’identità e la creazione di profili fasulli in rete.

Sempre i clienti devono evitare un’ulteriore minaccia, ovvero la possibile attivazione di costosi servizi a pagamento in automatico sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Ancora attraverso tali comunicazioni, molti clienti di Intesa Sanpaolo hanno perso parte dei loro soldi in passato.

Il campanello d’allarme maggiore, ad ogni modo, resta quello per i propri risparmi. In caso di condivisione delle proprie informazioni riservate home banking con i cybercriminali, questi ultimi potrebbero mettere le mani sui soldi di correntisti in pochi secondi.