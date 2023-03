Sul web circolano moltissimi test che mettono alla prova le vostre capacità di analisi, cognitive e di osservazione. Si tratta di illusioni ottiche, immagini poco chiare o rebus molto complessi che offrono spunti interessanti per comprendere che tipologia di persona siete. Spesso quello che percepiamo non corrisponde all’esatto disegno che noi abbiamo di fronte: per cui è importante guardare bene per non cadere nel tranello del test.

Illusione ottica: non fatevi ingannare!

Questa volta vi proponiamo un’illusione ottica molto particolare ma anche abbastanza complessa. Nell’immagine, infatti, lo scopo è scovare il gatto. Sembra facile, no? Eppure, solo pochissime persone riescono a risolvere l’enigma, mentre altre impiegano troppo tempo rispetto a quello previsto. Per far sì che il test abbia un responso positivo, è necessario notare l’animaletto in solo 15 secondi!

Coloro che ci ragionano per più tempo, non sono abbastanza puntuali e precisi ma si perdono spesso nella loro creatività. L’indole da artista non coincide sempre con precisazione ed attenzione, ma non disperate se non riuscite nell’intento: provateci nuovamente ed esercitatevi!

Dov’è il gatto? Lo scatto fotografico proposto mostra un’ambientazione ricca di foglie tra il verde ed il marroncino. Ci sono a prima vista gli alberi, i sassi e l’erba secca: questi sono gli elementi che balzano agli occhi di primo impatto, ma del gatto che stiamo cercando neanche l’ombra. L’animaletto è nascosto molto bene, per questo serve affinare al massimo le abilità intellettuali e visive.

Come potete vedere, l’occhio viene completamente ingannato dalla confusione creata dalle foglie e dai rami. La soluzione deve essere scovata in pochi secondi, ma se non ce la fate subito, continuate a provarci anche per conoscervi meglio dal punto di vista intellettivo e percettivo. Siete riusciti a trovare il gatto nella foto al secondo tentativo? Se ancora avete difficoltà, qui c’è la soluzione.

La soluzione all’illusione ottica sta nel fatto che i vostri occhi sono confusi dalle stesse tonalità presenti nello scatto, quindi anche i colori rendono difficile individuare il gatto. Ma adesso vi riveliamo la soluzione e vi indichiamo dove si trova precisamente il felino: è proprio lì, situato su un mucchio di sassi, attorniato da un mucchio di rami e foglie secche.