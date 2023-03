Gli utenti ormai si sono abituati ad aspettare le immagini più variegate e complicate da risolvere magari insieme agli amici. Ogni illusione ottica infatti ha una storia ben precisa, con le persone che non aspettano altro che nuovi arrivi per mettersi al lavoro esercitando la propria mente anche se si tratta di soluzioni facilmente risolvibili. Ovviamente quando si parla di illusione ottica non si tratta mai di un’immagine alla quale il pubblico non troverà mai una soluzione, ma di trucchetti molto spesso semplici che anche i bambini possono provare a risolvere. C’è solo un obiettivo che rende la sfida molto più interessante, ovvero quella di capire entro quanto tempo si riesce a risolvere il mistero che si cela dietro la foto.

Oggi c’è una vera sfida a disposizione del nostro pubblico, la quale comprende dei fantasmi e un orso polare. Le attese del pubblico saranno quindi rispettate anche in questo caso, con una nuova immagine che potrà portare via qualche minuto ma in maniera abbastanza interessante.

Illusione ottica: bisogna trovare l’orso polare che si nasconde tra i tanti fantasmi nell’immagine

Questa volta l’illusione ottica risulta davvero molto diversa rispetto a quelle che sono state viste ultimamente. Oggi bisognerà essere rapidi nel riconoscere l’elemento discordante con il resto dell’immagine, la quale è composto interamente da fantasmi.

Dovrete trovare un orso polare, il quale si nasconde benissimo. Vi diamo un indizio molto importante, dal momento che tutto quello che dovrete cercare di più saranno le orecchie, elemento più in risalto. Cercate di fare quanto prima possibile.