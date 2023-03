Le illusioni ottiche sono immagini che ingannano il nostro sistema visivo e di conseguenza il nostro cervello facendoci percepire qualcosa che in realtà non esiste o che è diverso da come appare nella realtà. In genere, le illusioni ottiche sfruttano la distorsione delle proporzioni, la sovrapposizione di figure e colori, o l’illusione di movimento per creare una percezione fuorviante.

Ci sono tanti tipi diversi di illusioni ottiche e molte di esse sono molto divertenti da cercare e risolvere. Spesso vengono creati degli enigmi visivi per divertire e intrattenere gli utenti sul web oppure i lettori di riviste. Oggi proponiamo un’illusione ottica gradevole e spassosa che vi terrà incollati allo schermo per un bel po’.

Trova l’intruso in mezzo ai fantasmi

Riesci a risolvere questo enigma i visivo in una manciata di minuti riuscendo a trovare l’intruso in mezzo ai fantasmi? Jagran Josh propone un’illusione ottica in cui bisogna aiutare un orso polare a ritrovare la strada di casa.

L’immagine proposta rappresenta probabilmente una festa di Halloween composta da tanti piccoli fantasmini di colore bianco che si divertono tra di loro, indossando buffi cappelli da strega e circondandosi di zucche spettrali e ragnatele. Addirittura l’albero presente nella foresta ha un aspetto sinistro.

In mezzo a questo gruppo di fantasmini è presente un intruso, un piccolo orso polare bianco che non trova la strada di casa e si mimetizza tra il bianco dei fantasmi. Trovare l’orso polare non è semplicissimo proprio a causa di tutto quel bianco, ma si dovrebbe distinguere grazie al naso differente e alle sue piccole orecchie.