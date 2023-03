Ecco cosa potrebbe succedere al nostro pianeta se tutti saltassero nello stesso momento

Cosa accadrebbe se tutti sul pianeta saltassero nello stesso identico momento? La Terra potrebbe muoversi o, come vuole la leggenda, la rotazione del nostro pianeta potrebbe addirittura rallentare?

Purtroppo, non possiamo dire con certezza cosa accadrebbe. Tuttavia, alcune persone hanno indagato sulla questione, con un fisico che ha calcolato che potremmo almeno spostare temporaneamente il nostro pianeta di una piccola frazione.

In un esperimento condotto per l’Earth Lab della BBC, il giornalista scientifico e presentatore Greg Foot ha tentato di rispondere alla domanda facendo saltare in piedi una folla di 50.000 persone contemporaneamente. I dati hanno misurato un terremoto che si è esteso per 1,5 chilometri.

“Con un po’ di matematica posso ridimensionarlo e vedere cosa accadrebbe se tutti intorno alla Terra saltassero nello stesso momento, e se questo cambierebbe la velocità di rotazione della Terra“, spiega Foot.

Qualcosa possiamo fare

I terremoti, se sono abbastanza grandi, possono influenzare la velocità di rotazione della Terra. Nel 2011, il violento terremoto che ha colpito il Giappone ha leggermente accelerato la rotazione della Terra, accorciando le nostre giornate di circa 1,8 microsecondi. Pertanto, Foot credeva nell’idea che se tutti saltassero contemporaneamente, potremmo essere in grado di influenzare la rotazione della Terra.

“I terremoti non influenzano la rotazione del pianeta fino a quando non raggiungono almeno l’otto nella scala, e per questo ci vorrebbero sette milioni di volte più persone di quelle che attualmente vivono sul pianeta“, ha concluso. “Quindi la leggenda metropolitana è completamente falsa. Non puoi spostare il pianeta se tutti saltano contemporaneamente; non puoi nemmeno cambiare la velocità con cui gira. Non c’è assolutamente niente di vero.”

Ma potremmo spostare il pianeta? A questo, il fisico Rhett Allain ha una risposta. Allain ha stimato vagamente il peso medio di esseri umani e bambini e la massa della Terra, supponendo che tutti saltassero di 0,3 metri e ipotizzando che tutti avrebbero eseguito il salto nello stesso punto.

Basandosi sui 7 miliardi di persone in vita all’epoca, Allain ha calcolato che la Terra si sarebbe spostata di circa un centesimo del raggio di un singolo atomo di idrogeno.