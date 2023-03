Conad vuole far letteralmente sognare tutti i consumatori con alcuni sconti specifici sui migliori prodotti attualmente in circolazione, il risparmio è di casa all’interno dell’ottimo volantino aziendale, il quale risulta prevalentemente essere attivo nei negozi fisici in Italia.

Gli utenti che vorranno ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti, devono comunque sapere essere fondamentale recarsi personalmente in negozio, senza differenze o vincoli particolari in merito alla regione di appartenenza. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza dovreste trovare disponibilità a prescindere dal giorno in cui deciderete di recarvi.

Conad sconfigge MediaWorld, i suoi prezzi sono migliori

La tecnologia è scontatissima in casa Conad con il volantino che l’azienda ha deciso di attivare fino al 20 marzo presso la maggior parte degli Spazio Conad sparsi per la penisola italiana. Il focus è mirato più che altro su elettrodomestici o prodotti elettronici per il fai da te, con prezzi che partono da soli 3,99 euro per l’acquisto di una lampadina a filamento (a LED) con aggancio E27.

Osservando da vicino la campagna promozionale notiamo la presenza di un aspiratore Freddy 4in1, ovvero compatibile con solidi e liquidi, potenza di aspirazione 180 mBar e portata di 35 litri all’ora, disponibile all’acquisto a soli 69 euro. Sempre restando nell’ambito del fai-da-te, non possiamo non citare la presenza di un compressore portatile a batteria di Bosch, il cui prezzo è veramente conveniente, bastano soli 79 euro per l’acquisto, partendo dal listino di 99 euro. Se interessati più che altro ai lavori manuali, segnaliamo la presenza del set da 25 utensili di Total, in vendita a soli 19 euro.