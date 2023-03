Nell’ultimo periodo si è diffusa la voce dell’asteroide 2023 DW, che potrebbe impattare la Terra il 14 febbraio 2046. Ciò ha causato preoccupazione e panico. Tuttavia, qual è la sua reale probabilità di scontro e cosa sappiamo di questo corpo celeste?

Asteroide 2023 DW: le caratteristiche

L’asteroide 2023 DW è un corpo roccioso di dimensioni variabili che orbita intorno al Sole. È stato scoperto dalla NASA il 2 febbraio 2023 e misura circa 50 metri di diametro e 180 metri di lunghezza. Viaggia ad una velocità di 25-40mila chilometri all’ora e impiega circa 271 giorni per orbitare intorno al Sole.

Secondo la NASA, la probabilità di impatto con la Terra nel 2046 è molto bassa, stimata in 1 su 560. Tuttavia, questa stima potrebbe cambiare in futuro con l’acquisizione di ulteriori dati. Il calcolo è avvenuto tramite la Scala di Palermo, una scala logaritmica che valuta il potenziale rischio di oggetti vicini alla Terra. Attualmente, l’asteroide 2023 DW è uno dei tre oggetti che hanno un valore superiore a -3 nella Scala di Palermo, indicato a -2,17 sul sito web dell’ESA.

Al momento, l’asteroide 2023 DW non rappresenta una minaccia per la Terra sulla Scala di Torino, che classifica il rischio di impatto in base alla probabilità e alle conseguenze dell’evento. È importante mantenere la calma e non farsi prendere dal panico, poiché gli scienziati stanno monitorando costantemente l’asteroide 2023 DW e stanno raccogliendo ulteriori dati per calcolare con maggiore precisione la sua probabilità di impatto.

Inoltre, esistono programmi di ricerca e monitoraggio degli asteroidi che permettono di individuare precocemente eventuali minacce e di prevenire eventuali danni causati da un impatto. La prevenzione è il modo migliore per evitare situazioni di emergenza e garantire la sicurezza del nostro pianeta e della nostra specie.