Da molto tempo tanti utenti attendevano la compatibilità della piattaforma di contenuti in streaming Apple TV con il sistema operativo Android. Ora possiamo ufficialmente affermare che è arrivata.

In questo modo, anche gli utenti che hanno un sistema operativo Android potranno sfruttare l’apposito abbonamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Apple TV sbarca su Android

Il noto leaker ShrimpApplePro ha comunicato un paio di mesi fa, direttamente dal suo profilo social su Twitter, che l’applicazione di Apple TV+ per dispositivi Android era ormai arrivata alla fase di beta testing. Ora, dopo un paio di mese dall’annuncio, l’applicazione è disponibile per tutti gli utenti iscritti al programma streaming di Cupertino.

Nel 2021 il colosso di Cupertino aveva provveduto al rilascio dell’applicazione di Apple TV+ solamente per Android TV. Quindi, è facile intuire come un po’ tutti si attendevano che anche la versione per l’app per Android arrivasse in men che non si dica. Quindi ora, anche senza l’applicazione per smartphone con sistema operativo Android, tutti coloro che abbiano sottoscritto un abbonamento ad Apple TV+, senza un device IOS, possa accedere da un device Android tramite un browser web.

La versione web però, non offre la possibilità di effettuare il download dei file per poter guardare le serie tv e altri contenuti quando si è offline. Non solo, dal momento che non consente neppure la sincronizzazione delle impostazioni direttamente con l’app Apple TV+ su altri device. Da questo punto di vista, va detto che il marchio di Cupertino sta operando in tal senso.