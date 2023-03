Apple si prepara al lancio di Watch Ultra con display microLED

Il colosso di Cupertino potrebbe rilasciare un nuovo Apple Watch Ultra con display microLED nel 2024 o nel 2025, secondo quanto riportato dai colleghi DigiTimes.

Il report afferma che Apple prevede di estendere la tecnologia anche a iPhone, iPad e MacBook in un secondo momento, ribadendo che Apple sta sviluppando attivamente la tecnologia microLED dal 2014. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple sta lavorando ad un Watch Ultra con display microLED

Essendo che la produzione di display microLED rimane impegnativa e i costi di produzione sono più elevati, Apple inizierà a implementare la tecnologia con l’Apple Watch Ultra prima dei dispositivi più grandi. La società europea OSRAM sarà il principale fornitore di chip microLED per Apple, ma secondo il rapporto potrebbero esserci anche altri fornitori come Epistar (Taiwan) per la produzione di questi componenti dal 2026-2027.

Diverse fonti hanno parlato di un nuovo Apple Watch Ultra con display microLED, tra cui Ross Young e Mark Gurman. Quest’ultimo, ha inoltre affermato che la transizione dei microLED potrebbe iniziare entro la fine del 2024, ma ha notato che il lasso di tempo potrebbe scivolare nel 2025. Il nuovo Apple Watch Ultra presenterà probabilmente un display più grande da 2,1 pollici e la tecnologia microLED consentirebbe una maggiore luminosità rispetto ai modelli con display OLED.

Nel frattempo, Apple sta ancora completando la sua transizione dalla tecnologia dei display LCD a quella OLED. L’Apple Watch ha utilizzato OLED sin dal suo lancio nel 2015 e i modelli di iPhone sono passati gradualmente a OLED a partire dal 2017. Le voci suggeriscono che i primi modelli di iPad Pro e MacBook con display OLED verranno rilasciati nel 2024.