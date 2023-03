App Free to X, ecco dove puoi trovare le colonnine per la ricarica elettrica in autostrada

Free to X, il progetto del Gruppo Autostrade per l’Italia (ASPI), aggiorna il reparto della sua rete di ricarica ultra rapida, che fiancheggerà ora le principali autostrade italiane con 24 hub HPC tra Milano e Bari, e altri in costruzione.

Istituito nel maggio 2021, Free to X si è data come obiettivo quello di coprire 100 aree di servizio di ricarica ultraveloce entro il 2023 per una rete che copre una distanza di 2.900 chilometri lungo le autostrade italiane. La distanza prevista tra i pit stop dotati di HPC è di circa 50 chilometri, con da quattro a otto punti di ricarica CC per sito.

Per quanto riguarda le apparecchiature HPC, Free to X afferma di aver selezionato “diversi fornitori” attraverso gare pubbliche, richiedendo colonnine di ricarica da 300kW che garantiscano tempi di ricarica medi dai 15 ai 20 minuti.

Nell’aggiornamento inviato a electrive, ha confermato 24 cantieri attivi e 21 in costruzione. Il CPO prevede inoltre di riuscire a rispettare il programma per espandere la rete a 100 hub entro l’estate del 2023 aggiungendo da 4 a 5 nuove stazioni di ricarica ogni mese.

Ecco dove puoi trovarle

L’attuale elenco attivo comprende le aree di sosta lungo le autostrade A1 – Napoli-Roma, A4 – Milano-Brescia, A9 – Milano-Como, A11 – Firenze-Mare, A12 – Genova-Rosignano, A14 – Ancona-Pescara, A16 – Napoli- Canosa, e A27 – Venezia-Belluno; essenzialmente abbracciando l’intero paese da nord a sud.

L’investimento previsto per le 100 stazioni HPC ammonta a 75 milioni di euro, interamente finanziato da Autostrade per l’Italia. Il Gruppo è il più grande operatore di strade a pedaggio in Italia. Free to X è il loro fornitore di mobilità e servizi digitali oltre alla firma responsabile della rete di ricarica.

La rete si vede anche nell’offerta Hubject e Gireve, e gli automobilisti possono pagare con le carte dei rispettivi fornitori di servizi di mobilità o semplicemente con carte di credito.

In futuro, Free to X si allontanerà ulteriormente dalle autostrade per estendere la rete di ricarica ad alta potenza in tutta Italia. Sono in corso i lavori per la realizzazione di hub di ricarica ad alta potenza all’esterno degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa.