Amazon è pazza, 5 pezzi da NON PERDERE nel mondo della tecnologia al 60%

Sono arrivate diverse offerte su Amazon, anche se uno in particolare a catturato il cuore degli utenti.

Le migliori offerte di Amazon da prendere al volo

Uno dei pezzi che più possono saltare all’occhio è sicuramente il mouse M220 di Logitech che costa solo per oggi 14,99 euro. Chiaramente il dispositivo è compreso di un ricevitore USB da piazzare nella porta del vostro computer.

Ci sono però anche altre soluzioni come la lente d’ingrandimento per smartphone per guardare contenuti ingranditi in maniera meccanica da questa sorta di stand. Il prezzo è di 18,49 € per il pubblico.

Al terzo posto e qualcuna delle cuffie più interessanti del momento visto che costano poco e arrivano da un grande marchio come realme. Le Buds Air 3 Neo costano solo 29,99 € ed offrono anche una cancellazione del rumore con intelligenza artificiale per quanto riguarda le chiamate.

Il quarto oggetto che potrebbe tornarvi senza dubbio molto utile è una striscia LED della linea Tapo di TP-Link. Il prezzo per la striscia da 5 m con controllo vocale compatibile con Alexa e Google è di soli 19,99 euro.

Infine ecco l’offerta di cui tutti stanno parlando da diversi giorni: le cuffie JBL Tune 510BT. In questo caso si tratta di cuffie on-ear, le quali vanno posizionate quindi sopra le orecchie. Sono dotate di 40 ore di autonomia e di una ricarica veloce. Arrivano in varie colorazioni e questa volta con un prezzo che scende del 40% rispetto al solito. Le potrete pagare infatti 29,99 € semplicemente aggiungendoli al carrello di Amazon.