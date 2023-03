Xiaomi, avvio produzione auto elettrica nel 2024

È ormai da diverso tempo che si parla in rete dell’arrivo delle prime auto elettriche del noto marchio cinese Xiaomi e ora sembra che siano emerse informazioni più concrete. Nel corso delle ultime ore, infatti, il CEO dell’azienda Lei Jun ha rivelato che la produzione partirà nel corso del 2024.

Xiaomi, al via la produzione delle prime auto elettriche nel 2024

Il produttore cinese Xiaomi crede fortemente nel suo nuovo progetto di realizzazione di auto elettriche e ora abbiamo le prime informazioni concrete. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore il CEO Lei Jun ha confermato l’avvio della produzione durante la prima metà del prossimo anno.

Si tratta di un progetto molto importante per il marchio e per cui sono stati investiti soltanto nel corso del 2022 più di tre miliardi di yuan, ovvero quasi 405 milioni di euro. Si tratta di cifre davvero importanti e che fanno capire l’impegno che sta mettendo l’azienda in tutto questo. Come quanto dichiarato dal CEO dell’azienda, “la produzione di automobili di Xiaomi è progredita oltre le aspettative e i prototipi hanno recentemente completato con successo i test invernali”.

Per il momento, sappiamo che nei piani dell’azienda conese Xiaomi ci sono almeno quattro nuove auto elettriche. La prima di queste è nota per ora con il nome MS11. Sappiamo che dovrebbe trattarsi di un modello berlina e che dovrebbe essere disponibile in due versioni con differenti batterie. Nel primo modello dovrebbero essere implementate le batterie Blade di BYD, mentre nel secondo dovremmo trovare le Qilin Battery di CATL.