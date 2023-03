Wind Tre continua a invogliare i clienti più giovani con le sue offerte Young 5G e Young + 5G. Anche questo mese gli utenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno la possibilità di attivare una delle due tariffe appositamente lanciate dal gestore.

Rispetto alle offerte dedicate a tutti, le Wind Tre Young 5G e Young + 5G propongono altissime quantità di Giga a un prezzo super conveniente!

Passa a Wind Tre: se hai meno di 30 anni puoi ottenere fino a 200 GB!

Le offerte rivolte ai clienti under 30 sono disponibili con pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto ma gli interessati possono optare per il saldo tramite credito residuo rinunciando ad alcuni dei servizi previsti dalle tariffe.

Nello specifico, coloro che decidono di attivare l’offerta Wind Tre Young 5G possono sostenere una spesa di soli 9,99 euro al mese e ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

In caso di pagamento tramite credito residuo, l’offerta, pur mantenendo invariato il costo di rinnovo, permetterà di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione in 4G.

Attivando la Wind Tre Young + 5G, invece, sarà necessario sostenere una spesa di 12,99 euro al mese per usufruire di: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Ancora una volta sarà possibile scegliere di sostenere la spesa tramite credito residuo. Allo stesso costo il gestore permetterà di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti under 30 possono effettuare l’attivazione delle offerte Young direttamente da casa, accedendo al sito ufficiale del gestore, che permette di ricevere la SIM gratuitamente tramite corriere. Non sarà necessario affrontare spese aggiuntive e, grazie al blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo non sarà prevista alcuna spesa extra. Il gestore, inoltre, include nel prezzo tutti i servizi utili.