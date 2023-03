Vorwerk Italia, le truffe hanno raggiunto anche i famosi aspirapolvere Folletto

In queste ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di telefonate fraudolente ricevute da utenti italiani riguardanti la presunta vendita del famoso marchio di aspirapolvere Folletto. La società Vorwerk Italia, che produce l’elettrodomestico, ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulla vicenda e smentire ogni collegamento con le telefonate effettuate.

Vorwerk Italia: come riconoscere se si tratta di una truffa o no

Secondo quanto riportato da molti utenti sui social network e alcune segnalazioni giunte alle autorità competenti, questi truffatori effettuano chiamate telefoniche a persone anziane e vulnerabili per vendere il Folletto, facendo credere di rappresentare direttamente l’azienda produttrice. Si tratta di vere e proprie truffe che sfruttano la buona reputazione del marchio per convincere le persone a comprare prodotti non originali o addirittura contraffatti.

In molti casi, infatti, i truffatori utilizzano dei bot e voci registrate per promuovere il Folletto e in alcuni casi le telefonate sarebbero avvenute ripetutamente, da vari numeri di telefono. La società Vorwerk Italia ha precisato che tradizionalmente non contatta telefonicamente i propri clienti per promuovere la vendita dei prodotti Folletto, a meno che non siano iniziative temporanee motivate dall’emergenza sanitaria in atto e dall’opportunità di ridurre i contatti di persona, e strettamente limitate alla clientela che abbia prestato il proprio consenso alle comunicazioni promozionali.

In pratica, l’azienda mette in guardia sia coloro che non sono clienti Folletto, ma anche coloro che hanno già acquistato l’aspirapolvere, perché le telefonate non provengono direttamente dal consulente di vendita associati o dall’ufficio commerciale competente per il territorio. Dopodiché precisa che gli autori di tali telefonate non hanno alcun collegamento con Folletto e rimane totalmente estranea da ogni acquisto effettuato con tale modalità. Inoltre, viene specificato che gli acquisti effettuati in questo modo molto spesso riguardano prodotti non provenienti da Vorwerk.

Infine la società Vorwerk Italia ha invitato i propri clienti e utenti a prestare la massima attenzione e a non fornire mai dati personali o finanziari durante le telefonate. Inoltre, è importante ricordare che gli unici prodotti originali Folletto sono quelli acquistati tramite i consulenti di vendita Folletto, tramite l’eShop, i Vorwerk Point ed i centri autorizzati indicati sul sito web di Folletto.